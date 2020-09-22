Киев, 22 сентября 2020, 20:57 — REGNUM Европейский союз готов предоставить Украине кредит на сумму €1,2 млрд, если страна продолжит конструктивно сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 22 сентября во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Боррель напомнил, что Украина получила почти 200 млн евро от Евросоюза, предназначенные для борьбы с коронавирусом. Кроме того, ещё 155 млн евро были выделены специально для решения проблем жителей Донбасса.
Напомним, ранее Жозеп Боррель прибыл на Украину с официальным визитом.
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Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в октябре — ноябре 2020 года страну может посетить миссия МВФ для обсуждения вопросов, связанных с кредитованием Украины.
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