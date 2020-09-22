Киев, , 13:50 — REGNUM Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель прибыл с официальным визитом на Украину. Об этом он сообщил 22 сентября на своей странице в социальной сети Twitter.

«Мой визит на Украину начался сегодня со встречи с представителями гражданского общества и парламента», — написал он.

Боррель добавил, что народ Украины заинтересован в сильных, независимых и эффективных антикоррупционных институтах, а также в судебной реформе.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Евросоюза планирует встретиться, в частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны страны Андреем Тараном.

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