Нью-Йорк, США, , 19:19 — REGNUM Политизированные попытки произвольно трактовать итоги Второй мировой войны разрушают основы послевоенного мироустройства. Об этом заявил 22 сентября президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Знамя Победы над Рейхстагом © Евгений Халдей

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"Забвение уроков истории недальновидно и крайне безответственно, так же как и политизированные, основанные не на фактах, а на домыслах попытки произвольно трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны, переиначивать решения конференций союзников и Нюрнбергского процесса», — сказал российский лидер.

Путин, подчеркнул, что «это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом, это прямой разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства».

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