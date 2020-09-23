Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 23 сентября, состоится встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателем парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой.

В ходе встречи планируется обсудить вопросы углубления двустороннего межпарламентского сотрудничества, взаимодействия на международных межпарламентских площадках, сближения национальных законодательств, уточнили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 21−23 сентября председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова посетит с официальным визитом Москву.

Досрочные выборы в Милли Меджлис шестого созыва состоялись 9 февраля 2020 года и были инициированы правящей партией «Новый Азербайджан».

24−25 июня 2018 года делегация Госдумы во главе с Володиным посетила Азербайджан с официальным визитом. Прошла встреча Володина с президентом республики Ильхамом Алиевым и главой парламента Октаем Асадовым.