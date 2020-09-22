Нью-Йорк, США, 22 сентября 2020, 16:59 — REGNUM Прекращение огня должно быть достигнуто по всему миру за сто дней, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на 75-й сессии ГА ООН.
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Он призвал мировое сообщество сделать всё, чтобы остановить войны. В теперешних сложных условиях необходимо «глобальное прекращение огня».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гутерреш в начале года заявлял, что нужно остановить войны по всему миру, поскольку для населения стран, охваченных войной, просто невозможно бороться с пандемией COVID-19.
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