Нью-Йорк, США, 22 сентября 2020, 16:46 — REGNUM Попытка стран скрывать разработки по вакцинации от коронавируса закончится плохо, заявил 22 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи.
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По словам генсека ООН, у него есть сведения, что «некоторые страны заключают теневые сделки», чтобы вакцинировать лишь своих граждан. Он назвал такую политику «вакцинным национализмом».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гутерреш назвал пандемию коронавируса таким вызовом, который можно сравнить со Второй мировой войной.
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