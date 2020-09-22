Нью-Йорк, США, , 16:46 — REGNUM Попытка стран скрывать разработки по вакцинации от коронавируса закончится плохо, заявил 22 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи.

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По словам генсека ООН, у него есть сведения, что «некоторые страны заключают теневые сделки», чтобы вакцинировать лишь своих граждан. Он назвал такую политику «вакцинным национализмом».

Гутерреш «Никто из нас не будет в безопасности, пока все мы не будем в безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гутерреш назвал пандемию коронавируса таким вызовом, который можно сравнить со Второй мировой войной.

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