Москва, , 16:43 — REGNUM Стратегический подводный ракетный крейсер Северного флота отработал в Баренцевом море поражение торпедами субмарин условного противника, сообщает 22 сентября штаб Северного флота (СФ).

В ходе тактических противолодочных учений экипаж атомного подводного ракетного крейсера провёл «маневрирование, уклонение от атаки противника и плавание в различных режимах». В роли противника выступала многоцелевая АПЛ одного из соединений подводных сил Северного флота.

«Торпедная атака была выполнена при плавании кораблей на глубине более 100 метров. Стрельба проводилась практическим боезапасом», — указано в сообщении штаба Северного флота.

Стоит отметить, что названия подводных лодок, принимавших участие в этих учениях, не раскрываются.

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