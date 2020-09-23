Москва, , 06:30 — REGNUM Развал Сирии, пусть даже и во многом рукотворный, на приверженцев президента Башара Асада и его недругов, не дает стране перейти к нормальному восстановлению. Между тем оно необходимо после того, как конфликт между сторонниками тех или иных группировок относительно затих. Как Россия помогает Сирии прийти к внутреннему согласию, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Флаг Сирии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Глава российского МИД Сергей Лавров и российский вице-премьер Юрий Борисов в ходе своего недавнего визита в Сирию добились важных успехов в долгожданном сдвиге сирийского процесса в сторону политического урегулирования и обнаружения решений, которые стали бы приемлемыми для всех основных участников внутрисирийского противостояния.

Особенно важно это событие потому, что лишь при осуществлении этой фазы примирения, можно надеяться на то, что достигнутый в Сирии мир будет надежным, оккупация со стороны США и Турции будет прекращена, а единство страны будет восстановлено. Какая же не столь заметная, но необходимая работа предшествовала достижению российской дипломатии, позволившему усадить за стол переговоров ранее непримиримых противников?

Читайте статью Александра Халдея «Россия как архитектор нового политического консенсуса в Сирии».