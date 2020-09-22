Манила, , 14:53 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте решил продлить чрезвычайное положение (ЧП) в стране до 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

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Этот статус, по словам Родриго Дутерте, позволяет филиппинскому правительству использовать полицию и вооруженные силы для обеспечения соблюдения протоколов здравоохранения в обществе.

На Филиппинах в настоящее время зарегистрировано более 290 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2, что является самым высоким показателем в регионе Юго-Восточной Азии.

Ранее правительство Филиппин запретило врачам выезжать за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла РФ на Филиппинах.

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