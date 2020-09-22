Душанбе, 22 сентября 2020, 13:32 — REGNUM Россия и Таджикистан планируют создать единую систему противовоздушной обороны. Это следует из указа президента республики Эмомали Рахмона о разработке соответствующего проекта соглашения, опубликованного на портале правовой информации.
Дальнейшие переговоры и внесение изменений по соглашению поручено министерству обороны Таджикистана. Министерству иностранных дел поручено согласовать дату и место подписания соглашения.
В документе поясняется, что Россия и Таджикистан не имеют общей границы, поэтому в составе региона выделяется отдельный район коллективной безопасности в пределах воздушного пространства и территории республики.