Минск, , 13:25 — REGNUM Белоруссия не является членом Совета Европы, однако она обязана соблюдать взятые на себя обязательства в сфере прав человека. Об этом говорится в опубликованном 21 сентября заявлении комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович.

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Второй месяц после голосования на президентских выборах в Белоруссии проходят массовые протесты. Вместе с тем, отметила комиссар СЕ, «ситуация с правами человека в стране остается крайне тревожной».

«Тысячи мирных протестующих были арестованы, а несколько человек числятся пропавшими без вести. Тем не менее мирные демонстрации продолжают проводиться по всей стране. Женщины Белоруссии стали главными голосами оппозиции и вдохновением для многих людей во всем мире», — отметила Миятович.

«К сожалению, многочисленные источники, включая правозащитников, медицинские записи и показания свидетелей, указывают на то, что сотрудники белорусских правоохранительных органов систематически и преднамеренно подвергают сотни людей жестокому обращению во время содержания под стражей, которое иногда не признается или скрывается, — сказано в документе. — Сообщалось, что во многих случаях обращение было настолько жестоким, что могло быть равнозначно пыткам в различных формах».

Комиссар СЕ по правам человека сослалась на сообщения об избиениях, во время которых ломались кости, применялся электроток и сексуальное насилие. Миятович обратила внимание: «Журналисты, активисты гражданского общества и правозащитники лишены возможности выполнять свою работу, часто подвергаясь физическим нападениям, произвольным арестам, задержаниям и судебным преследованиям со стороны белорусских властей. Их законное гражданское пространство также было ограничено, в том числе посредством блокировки Интернета».

«Это нужно немедленно прекратить», — подчеркнула Миятович.

В официальном заявлении отмечено также, что белорусским адвокатам и правозащитникам препятствуют в доступе к лишённым свободы в центрах содержания под стражей. Власти Белоруссии неоднократно отказывались предоставить информацию о задержанных.

Она также констатировала: «Белоруссия не является страной — членом Совета Европы. Однако, как и любая другая страна, Белоруссия не должна забывать о том, что она связана международным правом и обязательствами в области прав человека и что она несет полную ответственность за нарушения прав человека, в особенности, когда такие нарушения совершаются систематически и в широких масштабах. Запрет пыток и жестокого обращения носит безоговорочный и императивный характер и накладывает ряд конкретных обязательств на все государства, включая Белоруссию».