Париж, , 11:58 — REGNUM Лидер французской партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон объявил о создании «мозгового центра» для подготовки к президентским выборам 2022 года. Об этом во вторник, 22 сентября сообщает Le Figaro.

Выступая перед сторонниками своей партии Меланшон заявил, что новый научно-исследовательский центр, Институт имени Этьена де ла Боэси, станет «одновременно местом для проведения высококачественных интеллектуальных разработок и инструментом народного образования».

В своей речи Меланшон также отметил излишнюю, по его мнению, подверженность французского общества влиянию иностранных культур, в связи с чем Франция теперь «нуждается в новых правилах игры», которые должны воплотиться в создании «Шестой Республики».

Напомним, 21 сентября Меланшон в своем интервью каналу BFM TV заявил, что официальный Париж «ничего не подготовил ко второй волне» SARS-CoV-2 и что это может спровоцировать хаос стране.

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