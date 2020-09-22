Тегеран, , 07:41 — REGNUM 21 сентября генеральный директор Агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси вновь приветствовал достижение соглашения между МАГАТЭ и Ираном, выразив надежду, что оно укрепит сотрудничество и взаимное доверие. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

С такими замечаниями Гросси выступил на 64-й очередной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

«Я регулярно отчитываюсь перед Советом управляющих о выполнении Ираном своих ядерных обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий», — сказал Гросси.

«Агентство продолжает проверять наличие ядерного материала, заявленного Ираном в соответствии с соглашением о гарантиях», — отметил он. Затем Гросси сослался на свой крайний визит в Тегеран, когда встретился с президентом страны Хасаном Рухани и достиг соглашения об урегулировании спора касательно осуществления гарантий.

«Впоследствии агентство получило расширенный доступ в соответствии с Дополнительным протоколом. Наши инспекторы взяли пробы окружающей среды, которые будут в ближайшие сроки проанализированы. Дополнительный доступ ко второму указанному объекту будет осуществлен позднее в этом месяце», — заявил Рафаэль Гросси.