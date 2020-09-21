Бамако, 21 сентября 2020, 18:43 — REGNUM Временным президентом Мали после военного переворота и до выборов объявлен экс-министр обороны страны Ба Ндао, сообщает 21 сентября Agence France-Presse.
Назначение произошло сегодня, 21 сентября, о чём объявил возглавляющий так называемый Национальный комитет спасения народа полковник Ассими Гоита.
Страной Ндао будет руководить полтора года — до наступления выборов президента Мали и парламента.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, военный переворот в Мали произошёл 18 августа 2020 г. Военные мятежники пообещали через 18 месяцев провести выборы президента, а пока будет «переходный период» со временным президентом.
Африканские страны согласились вести диалог с Бамако только в том случае, если в переходный период у власти будет находиться гражданское лицо. Другим вариантом было назначение временным президентом отставного военного.
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