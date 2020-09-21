Скопье, , 15:20 — REGNUM Процедуру вступления каждого нового государства в Евросоюз Болгария использует для того, чтобы реализовать собственные претензии к Северной Македонии раньше, чем это государство станет полноправным членом этой организации. Такое мнение ИА REGNUM высказал македонский журналист и телеведущий Миленко Неделковски.

Напомним, что 17 сентября официальная София направила своим партнерам по Евросоюзу меморандум на шести страницах, в котором подробно объясняется, почему Болгария считает «государственную идеологию» Северной Македонии антиболгарской. В документе болгарская сторона призвала македонские власти проявить искреннюю политическую волю и «порвать с идеологическим наследием коммунистической Югославии», которое и является причиной «этнического инжиниринга» в этой балканской стране. Также авторы меморандума напоминают об официальной позиции Софии, в соответствии с которой македонский язык является диалектом болгарского.

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«Процедура вступления в ЕС подразумевает, что каждая новая страна-кандидат зависит от воли всех остальных членов объединения, в том числе от своих соседей, которые уже состоят в Евросоюзе. Так и у Хорватии во время ведения переговоров был конфликт с соседней Словенией вокруг территориальных вод. В случае Македонии Греция уже добилась своего подписанием Преспанского соглашения о переименовании страны в Северную Македонию. Теперь методом шантажа своего добивается Болгария», — рассказал Неделковски.

По мнению эксперта, меморандум, который официальная София направила 17 сентября остальным членам ЕС, не является для македонцев сюрпризом, так как Болгария давно претендует на македонскую территорию. Неделковски напомнил, что Болгария, которая в начале Второй мировой войны была союзницей фашисткой Германии, оккупировала территорию Македонии.

«Подобная ситуации были и ранее, в Первую и Вторую балканские войны, во время Первой мировой войны. Так что Македония — это болезнь, которой болгары все еще не переболели и не нашли от нее лекарства», — считает эксперт.

По словам Миленко Неделковски, такая политика официальной Софии — это путь в никуда. «Может быть им кажется, что они выбрали правильный путь сейчас, когда на Балканах доминируют Евросоюз и НАТО. Но в более отдаленной исторической перспективе эти союзы могут потерять влияние в нашем регионе», — допустил македонский журналист.

Комментируя требование отказаться от «идеологии коммунистической Югославии», которое болгарские власти адресовали к Скопье, Неделковски отметил, что македонский народ и македонский язык на самом деле старше коммунистической Югославии.

«Журналисты болгарских телеканалов часто записывают интервью со мной. Я всегда в своих выступлениях подчеркиваю один момент. Македония существует как независимое государство уже 30 лет. За это время Болгария много денег вложила сюда в разные неправительственные организации, партии. Но в Македонии все еще никто не идет утром к киоску с печатью, чтобы купить болгарскую газету, никто не смотрит болгарские сериалы, не болеет за «Левски» или ЦСКА (футбольные команды). С другой стороны, спустя 30 лет после развала Югославии в Македонии все еще продаются сербские газеты, народ смотрит сербские и хорватские сериалы, слушает сербскую, хорватскую, боснийскую, черногорскую музыку. Болеем за «Црвену Звезду» и «Партизан», за Новака Джоковича. Это болгары не могут решить каким-то меморандумом или каким-то навязанным законом на уровне ЕС», — рассказал Неделковски.

По мнению эксперта, Македония в настоящий момент находится в очень уязвимом положении.

«Тем не менее, никто не может отнять у нас то, что в наших умах. А у македонцев там все ясно: мы говорим на македонском языке, мы православные и у нас есть наша территория. К сожалению, бумага все терпит. Вот так и сербы подписали в 1999 году Кумановское соглашение, которое остановило агрессию НАТО против СР Югославии, затем в СБ ООН была прията Резолюция 1244 по Косово и Метохии, но несмотря на это, сербы сегодня практически остались без своего южного края. Важно, что происходит на местности. А на местности в нашем случае ситуация такая: Болгария не может стереть македонский народ. Болгары часто ссылаются на то, что много македонцев в последнее время приняло болгарское гражданство. Они его приняли, чтобы работать в ЕС. Исключительно по материальным соображениям. На идентичность это не повлияло», — подытожил Миленко Неделковски.