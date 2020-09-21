Москва, , 14:28 — REGNUM Если учитывать реальный рост цен, размер пенсий в 2019 году не вырос, а снизился, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 21 сентября, комментируя данные Счетной палаты.

Ранее в ведомстве сообщили, что в 2019 году реальный размер назначенных пенсий в России увеличился на 1,5%. Средний размер страховой пенсии достиг 14 608 рублей.

«2019 год — это первый год осуществления злополучной пенсионной реформы. Почему злополучной? Да потому что она сопровождалась ложью о её целях и последствиях. Нам заявляли, что проводится она с целью улучшения пенсионного обеспечения граждан, реального повышения пенсий. На деле данные Счётной палаты говорят об обратном. Относительно действительного роста цен на те товары, которые в первую очередь нужны пенсионерам, пенсии в 2019 году, знаю это по себе, не выросли, а уменьшились. Реальный рост цен на товары первой необходимости полностью съедает и дальше будет съедать обещанную пенсионерам прибавку «по тысяче рублей в год».

Одновременно именно в эти сложные во всех отношениях годы значительное число пожилых граждан нашей страны были лишены даже минимальной «подушки» жизнеобеспеченности, не получив пенсии по достижении, соответственно, 55 и 60 лет.

Одним словом, разговор о росте «реального размера пенсий» — это из области рекламирования того, что реально не происходит. Впрочем, это уже давно характерная черта российской действительности», — отметил Михаил Демурин.