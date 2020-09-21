Сеул, , 11:58 — REGNUM 21 сентября министр объединения Южной Кореи провел встречу с послом России в Южной Кореи и призвал РФ сыграть «конструктивную» роль в улучшении межкорейских отношений и построении прочного мира на Корейском полуострове. Об этом сообщает KBS.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин President.go.kr

В рамках встречи Ли Ин Ён отметил, что Москва играет важную роль в реализации трехсторонних проектов, среди которых железнодорожный, газовый проекты, между Россией, КНДР и Южной Кореей.

Он также подчеркнул, что успешная реализация данных проектов будет способствовать миру и процветанию в регионах Северо-Восточной Азии и Евразии.

В свою очередь, посол Андрей Кулик выразил поддержку межкорейскому диалогу, а также отметил, что обмены между двумя странами могут сыграть важную роль в решении проблем Корейского полуострова.