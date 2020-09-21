Тбилиси, , 10:34 — REGNUM Социологический опрос, проведенный среди жителей Грузии, показал их отношение к тому, как изменилась экономическая ситуация в стране за восемь лет правления партии «Грузинская мечта». Результаты исследования, проведенные французским агентством Ipsos, 20 сентября опубликовал телеканал «Мтавари архи».

Сообщается, что большинство опрошенных заявили об ухудшении экономического положения в Грузии. 51% сказали, что «значительно ухудшилась», 25% — «скорее ухудшилась», 12,5% — «осталась прежней», 5% — «более-менее улучшилась», а 2% — «значительно улучшилась».

Схоже данные были опубликованы и по тому, как респонденты оценили уровень бедности в стране. 50,5% сказали, что ситуация «значительно ухудшилась», 27% — «скорее ухудшилась», 13% — «осталась прежней», 5% — «более-менее улучшилась», а 1% — «значительно улучшилась».

Опрос проводили с 10 по 18 сентября методом прямого интервьюирования. В нем участвовали 1500 респондентов. Погрешность оценивается на уровне 2,5%.

Стоит отметить, что экономическое положение в Грузии значительно ухудшилось из-за пандемии коронавируса. Экономика в стране была в последние годы переориентирована на туризм. После того, как остановился поток иностранных туристов, ВВП страны упал. Во втором квартале 2020 года этот показатель сократился на 12,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним также, что канал «Мтавари архи» активно поддерживает оппозиционную партию «Единое национальное движение», которая, согласно данным опросов, является основным конкурентом «Грузинской мечте» на предстоящих парламентских выборах.

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