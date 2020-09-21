Вашингтон, , 08:00 — REGNUM Правительства Соединенных штатов Америки и Индонезии заключили соглашение о сотрудничестве в сфере финансирования инфраструктуры и развития рынка, сообщает Antara.

Эта совместная инициатива разработана для достижения общей цели Соединенных Штатов и Индонезии по поддержке развития инфраструктуры за счет инвестиций частного сектора, ориентированных на рынок.

Соединенные Штаты и Индонезия преодолеют нормативные, рыночные и юридические барьеры для инвестиций частного сектора, сосредоточив внимание на разработке финансовых инструментов, проектном финансировании, местных рынках долговых обязательств и рынках капитала.

«Развитие инфраструктуры имеет важное значение для экономического роста и долгосрочного восстановления после пандемии. Эта структура поддерживает экономический рост, и наша общая цель — удовлетворить потребности в инфраструктуре за счет инвестиций частного сектора, ориентированных на рынок», — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Ожидается, что первое заседание рабочей группы по рамочному соглашению состоится 22−23 сентября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что Индонезия получит вакцину из Объединенных Арабских Эмиратов.

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