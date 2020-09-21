Москва, , 06:06 — REGNUM Власть должна прекратить двигаться прозападным вектором и отказаться от политики поддержки прозападных сил внутри страны, иначе страна обречена, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Кургинян призвал власть отказаться от бесконечных победных реляций о том, как у России все хорошо с вооружением и о том, что враг не пройдет, а вместо этого обратить внимание на то, что и где плохо и начать это искоренять прежде, чем это обернется крахом всего что есть хорошего.

Кургинян напомнил, что у Советского Союза была мощнейшая в Европе армия, способная пройти всю Европу со скоростью движения танка, однако ни один танк в 1991 году не двинулся, а страны почему-то не стало. И вопрос здесь не в вооружении, а в людях. Точно также в 2011 году, когда в России осуществлялся сценарий попытки майдана, никто из тех организаций, которые вроде бы должны были этому противостоять не вышел.

«Мы один раз воевали в серьезной войне без пятой колонны. Это была Великая Отечественная война. А вот Первая мировая война была совсем иначе. Значит, вопрос заключается в том, что происходит с политической элитой в ближайшие годы, да? Где эта стратегическая идеологическая консолидация? Вокруг чего она происходит? Где прекращаются все эти реверансы в сторону Запада? Когда и что произойдет с точки зрения изменения акцентов в СМИ и везде? До каких пор людей, которые очевидным образом поддерживают прозападную точку зрения, поддерживает власть?», — заявил политолог.

Он также добавил, что эти все вопросы стоят очень остро в качестве основной задачи, которая должна быть выполнена в течение трех лет, в противном случае все эти язвы взорвут ситуацию в стране, и мы окажемся в ситуации горячего конфликта с пятой колонной в элите и с неподготовленной к войне страной.