Киев, , 08:01 — REGNUM Поведение украинской власти по отношению к происходящему в Белоруссии вызывает отвращение. Об этом заявил депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрий Загородний. Заявление политика было опубликовано 19 сентября пресс-службой политической силы.

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По словам Загороднего, у него нет сомнений в том, что роль Украины в подготовке так называемого майдана в Белоруссии «существенна». Он также сообщил, что было давно известно, что белорусские «активисты» в течение многих лет проходили на Украине подготовку. Загородний заявил, что его поражает то, о чем также сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Даже несмотря на явную пронатовскую позицию Украины в последние годы, всегда поддерживала нас по ключевым вопросам, в том числе и в вопросах нашей территориальной целостности. То, как ведет себя наша власть, лично у меня ничего, кроме отвращения, не вызывает», — считает политик.

Он также отметил, что понимает, что украинского президента Владимира Зеленского заставили «перечеркнуть» его хорошие отношения с президентом Белоруссии. Хотя лично у украинского лидера может была и иная позиция по белорусскому вопросу.

«Но марионеточный режим потому так и называют, что за ниточки дергает кто-то другой», — пояснил депутат Рады.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что нынешний события в Белоруссии готовились Соединенными Штатами Америки вместе с их «сателлитами» десять лет. В качестве сателлитов США Лукашенко перечислил Польшу, Литву, Чехию и Украину, которую белорусский лидер назвал «нашей».

Отметим, в Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента, по результатам которых победу в очередной раз одержал Александр Лукашенко. Победа Александра Лукашенко на выборах стала поводом к протестам, которые начались вечером 9 августа. Протесты координируются в основном двумя telegram-каналами, авторы которых находятся в Польше. Самые многочисленные акции протестующих проходят по воскресеньям в Минске, а также с меньшим числом участников — в других городах республики.

Представители украинской власти осудили задержания и избиения протестующих силовиками в Белоруссии. 15 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление о непризнании результатов выборов президента Белоруссии.

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