Андрей Ганжа, 17 сентября 2020, 19:23 — REGNUM 15 сентября украинская Верховная Рада приняла Заявление о ситуации в Республике Беларусь. Ключевым в заявлении следует считать пункт о том, что «официально обнародованные результаты выборов Президента РБ не отражают реального волеизъявления белорусских граждан».
Иными словами, Украина отказывает режиму Лукашенко в легитимности и «осуждает», «требует», «считает недопустимым» и, конечно, «присоединяемся к оценкам Европейского Союза».
Режим Лукашенко осуждают сейчас все, кому не лень. Кроме Китая и России, принявших результаты выборов сразу и безоговорочно. Но можно без труда различать форматы «осуждения».
Их можно выделить два: Литовский и Латышский. Литва, за компанию с Польшей, очертя голову бросилась в борьбу с Бацька-режимом, явственно ощутив в начале-середине августа возможность его сноса и замены его нежным образом домохозяйки Тихановской. Латвия, как и вся Европа, выполнила «обязательную программу», призвав Минск «к проведению повторных выборов», но, в то же время, открыто заявила, что власти страны «не видят возможности признать оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую победителем выборов президента Беларуси».
Режим Лукашенко на ближайшую перспективу устоял, и результат «борьбы форматов» уже известен: он поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. И ехидно добавил, что в Китай и Россию они, поляки и литовцы, будут летать или через Балтику или Черное море. И не надо быть особым провидцем, чтобы определить три города-порта, которые получат основной приз от прекращения белорусского транзита через литовскую Клайпеду — Вентспилс, Рига и Лиепая. Все — Латвия. Белорусский товарный поток никогда не был актуален для портов Украины, да и сальдо торговли товарами между странами — сплошные расходы для Киева: минус почти два с половинной миллиарда долларов в 2019 году.
Возможно именно поэтому украинские избранники с такой безоглядной смелостью бросились осуждать, считать и требовать. О том, что украинские требования в мире мало кого возбуждают джентльмены и леди из Верховной Рады думают в последнюю очередь. Как и о последствиях своей отваги, которые уже видны или проявятся в ближайшее время:
- 1. Украина будет «заявлена» как главный виновник социально-политического обострения внутри Беларуси накануне выборов. Это неизбежно, поскольку Москве и Минску, ныне вновь сливающимися в страстных объятиях, необходимо как-то объяснить предыдущее охлаждение взаимных эмоций. А тут, как по заказу, самодовольное хвастовство национал-радикалов о «почти получившейся» операции СБУ по вывозу (=киднеппингу) российских наемников через Беларусь с последующим арестом их в Киеве. Да и вообще, «почти получившаяся» — это значит «провалившаяся».
- 2. Теперь Украина, по мнению белорусской власти (пусть даже ПОКА власти) — это внешний даже не оппонент Минска, а агрессор. «Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина» (А. Лукашенко).
- 3. До последнего времени Беларусь оставалась страной, крайне лояльной к Украине. Еще в 2014 году он обещал, что с территории его страны россияне нас атаковать не будут. Но «в крайнем случае я предупрежу за сутки». Теперь такая лояльность может остаться в прошлом, поскольку в глазах Минска Украина стала «форпостом политических провокаций».
- 4. Основным «рубежом опасности» для себя Украина считает границу с Российской Федерацией. Теперь этот рубеж удлинился на 1 084 километра украино-белорусской границы. Границы хорошо вооруженной, поскольку во время последней встречи Бацька «просил президента России о некоторых типах вооружений».
- 5. Теперь мы должны быть готовы не к дружбе, а откровенному троллингу Украины со стороны Беларуси. Он уже начался. На беларуско-украинском кордоне уже скопилось несколько тысяч еврейских паломников-хасидов, стремящихся в Умань на празднование Рош-ха-Шаны (Нового года), на могилу цадика Нахмана. Беларусы с иронической ухмылкой пропускают их через свою границу, а через украинскую нельзя — карантин. Президент Зеленский на своем сайте вынужден уже лично призвать «белорусские власти прекратить создавать дополнительное напряжение на границе с нашим государством и не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников». Но, в любом случае, президент поставлен не в совсем удобную позу, поскольку собравшихся в нейтральной зоне надо либо гнать домой, что создаст дополнительные неудобства в отношениях с радикализирующимся Израилем. Либо пропускать в Умань, которую темпераментные хасиды, по привычке, разнесут. Вместе с репутацией украинской власти.
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За постановление по Беларуси проголосовали 228 депутатов. То есть 228 человек превратили в политического противника «единственного государства-соседа, с которым мы умудрились ещё не испортить отношения» (Макс Бужанский, народный депутат). Никто в мире от Украины озвучивания ее мнения не требовал. Никто в зале депутатов «за язык» или «за руку» не тянул. Но мы имеем то, что имеем… Вывод? Он сформулирован давно, в старой пословице: «Лучше молчать и казаться дураком, чем открыть рот ‑ и доказать это».