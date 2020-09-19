Москва, , 14:08 — REGNUM Известный российский телеведущий Владимир Познер считает, что введение западными странами санкций против России является наказанием за речь российского лидера Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Познер напомнил, что в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности Путин сказал западным лидерам, что Россия не принимает политику однополярного мира, и у России есть свои национальные и геополитические интересы. Именно после этого Запад считает, что Россию и Путина надо «наказывать».

"С того самого времени, как российское руководство в лице В. В. Путина заявило о том, что оно не принимает политику однополярного мира, что у России есть свои национальные и геополитические интересы, что Россия не будет, условно говоря, плясать под американскую дудку <…> с тех самых пор Запад «наказывает» Путина и, соответственно, вводит санкции против России», — сказал Познер.

Он считает, что для введения новых санкций годятся любые поводы, и Запад их использует. При этом Познер подчеркивает, что он не является ни сторонником, ни противником президента Путина, но готов доказать, что дело с западными санкциями заключается именно в том, о чем он утверждает.

Напомним, что санкции против России Запад начал вводить в 2014 году после того, как Крым вернулся в состав России, а захватившие на Украине власть бандеровцы и их приспешники развязали войну в Донбассе.