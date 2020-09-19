Киев, , 14:41 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия привел ряд доводов в пользу утверждения о том, что политической силе выгоднее получить меньшее число мандатов по результатам предстоящих местных выборов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Выборы на украине Пресс-служба МВД Украины

«Получить меньшую долю в местных советах для нас выгодней. Почему? Потому что весь негатив по поводу плохих городов, плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов и так далее — не на нас. Не мы же как бы рулим городом», — пояснил он.

Напомним, местные выборы на Украине пройдут 25 октября 2020 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, результаты социологических опросов продемонстрировали, что лишь 35% жителей Украины знают точную дату проведения местных выборов, в то время, как 43% жителей страны не владеют данной информацией.

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