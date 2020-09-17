Киев, , 12:33 — REGNUM Точная дата проведения местных выборов на Украине известна 35% опрошенных. Об этом сказано в отчёте, опубликованном 17 сентября социологической группой «Рейтинг».

43% жителей Украины вообще не знают, когда состоятся местные выборы, 19% знают, что выборы запланированы на октябрь 2020 года, а 3% назвали неправильную дату.

В местных выборах намерены участвовать 57% опрошенных, 19% колеблются, 9% заявили, что возможно будут участвовать, а 15% уверены, что не придут голосовать.

Согласно опросу, на местных выборах лидирует партия «Слуга народа» — за неё готовы проголосовать 16% тех, кто определился и намерен прийти на избирательные участки. Далее идут: партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,9%, «Европейская солидарность» — 11,3%, «Батькивщина» — 8,2% и партия «За будущее» — 5,8%.

Социологи отметили, что если на выборах в Верховную раду Украины суммарный рейтинг пяти парламентских партий составляет 72%, то на местных выборах их общий рейтинг — 50%.

Опрос проводился с 12 по 15 сентября 2020 года. Всего было опрошено 5 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Как сообщала социологическая группа «Рейтинг», в случае проведения внеочередных президентских выборах на Украине, за действующего президента Украины Владимира Зеленского в первом туре готовы проголосовать 29% граждан, что незначительно меньше, чем во время выборов 2019 года.

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