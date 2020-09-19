Тегеран, , 08:29 — REGNUM 18 сентября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании вновь подтвердил тот факт, что Соединенные Штаты не являются участником иранской ядерной сделки, и посоветовал госсекретарю США Майку Помпео ознакомиться с резолюцией СБ ООН 2231. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон направил в ООН письмо с призывом активизировать механизм snapback в отношении Ирана и восстановить санкции в течение 30 дней. Коснувшись процесса восстановления санкций против Ирана, он подчеркнул: «Мы уверены, что механизм будет запущен в отношении Исламской Республики».

Тем не менее Франция, Германия и Великобритания (E3) объявили в совместном послании, что они не будут поддерживать США в призыве воплотить в жизнь механизм snapback против Ирана, что несовместимо с нынешними усилиями по сохранению иранской ядерной сделки.