Минск, , 02:25 — REGNUM Заявление активистки так называемого координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой передано из Следственного комитета республики в министерство внутренних дел, сообщил 18 сентября журналистам Глеб Герман, пресс-секретарь штаба экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико.

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«Заявление Марии Колесниковой о возбуждении уголовного дела по факту ее похищения и угроз направлено в МВД Белоруссии для проведения проверки», — сказал он.

Колесникова, напомним, возглавляла избирательный штаб Бабарико. После заключения под стражу по подозрению в захвате власти в Белоруссии она обратилась в Следственный комитет и потребовала привлечь к уголовной ответственности представителей правоохранительных органов, которые оказывали на неё психологическое давление при задержании.

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