Джакарта, , 16:13 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что Индонезия получит вакцину из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает Detik.

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Ранее стороны договорились о поставке 20 млн доз вакцины. Власти Индонезии запросили ещё дополнительно 10 млн доз вакцины.

Лухут Бинсар Панджаитан нацелен на получение 30 млн доз вакцины от COVID-19 из ОАЭ.

По его словам, первыми кто получит вакцину станут медицинские работники.

Министр добавил, что клинические испытания фазы III проходят очень хорошо, и положительным моментом в проведении клинических испытаний в ОАЭ является участие 22 тысяч человек разной национальности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у председателя Всеобщей избирательной комиссии Индонезии Арифа Будимана обнаружили коронавирус.

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