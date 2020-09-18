Киев, 18 сентября 2020, 14:44 — REGNUM России не следует предпринимать шаги, которые могут подорвать суверенитет Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время 45-й сессии Совета ООН по правам человека. Текст заявления опубликован 18 сентября пресс-службой МИД Украины.
Кулеба призвал Совет по правам человека ООН пристально следить за ситуацией в Белоруссии, а также обратился к властям страны, призвав их к сотрудничеству со структурами ООН.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков завил, что Украина не вмешивается во внутренние дела Белоруссии, а все обвинения, звучащие из уст президента страны Александра Лукашенко, свидетельствуют о его «паранойе».
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