Киев, , 14:44 — REGNUM России не следует предпринимать шаги, которые могут подорвать суверенитет Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время 45-й сессии Совета ООН по правам человека. Текст заявления опубликован 18 сентября пресс-службой МИД Украины.

«Мы предостерегаем Российскую Федерацию от шагов, которые могут привести к подрыву политического суверенитета Белоруссии и дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе в целом», — рассказал он.

Кулеба призвал Совет по правам человека ООН пристально следить за ситуацией в Белоруссии, а также обратился к властям страны, призвав их к сотрудничеству со структурами ООН.

«Белорусское общество ставит единственную цель — защитить свой выбор и право на свободное волеизъявление», — подчеркнул украинский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков завил, что Украина не вмешивается во внутренние дела Белоруссии, а все обвинения, звучащие из уст президента страны Александра Лукашенко, свидетельствуют о его «паранойе».

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