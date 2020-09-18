Киев, 18 сентября 2020, 08:46 — REGNUM Президенту Белоруссии Александру Лукашенко следует «успокоиться и попить водички». Об этом написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 17 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
Так Аваков отреагировал на призыв Лукашенко к народам Литвы, Польши и Украины остановить своих политиков от вмешательства во внутренние дела Белоруссии.
Аваков заверил, что Украина не вмешивается во внутренние дела других стран.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к народам Литвы, Польши и Украины с просьбой «остановить своих политиков для того, чтобы не дать развязаться войне».