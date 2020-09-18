Киев, , 08:46 — REGNUM Президенту Белоруссии Александру Лукашенко следует «успокоиться и попить водички». Об этом написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 17 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Лукашенко, похоже, совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несёт полную чушь», — написал украинский министр.

Так Аваков отреагировал на призыв Лукашенко к народам Литвы, Польши и Украины остановить своих политиков от вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

«Попейте водички, господин Лукашенко, успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам. Не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своём глазу», — призвал глава МВД Украины.

Аваков заверил, что Украина не вмешивается во внутренние дела других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к народам Литвы, Польши и Украины с просьбой «остановить своих политиков для того, чтобы не дать развязаться войне».