Вильнюс, , 07:04 — REGNUM Несмотря на то, что Польша решением своего Сейма выразила свое несогласие с результатами белорусских выборов, было бы неправильно считать, что польская диаспора также поспешно поддержит такую точку зрения на события в Белоруссии. Почему поляки, проживающие в Литве, показали другое отношение к белорусским протестам, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Партия «Союз христианских семей» (AWPL), объединяющая многих поляков Литвы, заняла скептическую позицию по отношению к жесткому вердикту польского Сейма. Лидер AWPL Вальдемар Томашевский раскритиковал его как «поиск политического капитала отдельными политиками» и призвал сосредотачиваться на более гибкой политике, нацеленной на диалог, а не на навязывание собственных позиций.

Опытный политик, депутат Европейского парламента, Томашевский справедливо заметил, что позиция польского Сейма по Белоруссии может создать неразрешимые проблемы в будущем. Прислушаются ли польские политики к мнению Томашевского и согласных с ним?

Читайте статью Станислава Стремидловского «Белорусский вопрос: литовские поляки оппонируют Вильнюсу и Варшаве».