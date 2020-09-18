Ямусукро, , 12:16 — REGNUM Бывший премьер-министр Кот-д'Ивуара Гийом Соро усомнился в легитимности выборов, назначенных на октябрь 2020 года, после того, как ему запретили баллотироваться в президенты. Об этом сообщает BBC Africa.

Соро, находящийся в изгнании во Франции, был исключен из списка кандидатов, утвержденного Конституционным судом, поскольку он имеет судимость по уголовным делам.

Напомним, что он хотел составить конкуренцию своему бывшему союзнику президенту Алассану Уаттаре, который баллотируется на третий срок после того, как его предпочтительный преемник скоропостижно скончался в июле.

Выступая перед журналистами в столице Франции, Париже, он заявил, что президент осуществил «гражданский переворот». Он добавил, что хочет остановить Уаттару в его «безумном предприятии всеми возможными и законными средствами».

Бывший президент страны Лоран Гбагбо также был отстранен от участия в выборах. Протесты против кандидатуры Уаттары привели к гибели по меньшей мере 12 человек в результате столкновений демонстрантов с полицией, сообщает агентство Reuters.

Как сообщают репортёры, Африканский суд по правам человека и народов позволил бывшему премьер-министру Гийому Соро баллотироваться на выборах в следующем месяце.

Однако представитель правительства Силм Тиемоко Туре заявил, что власти признают только решение Конституционного суда страны, который запретил Соро участвовать в выборах из-за его судимости. Напомним, что Кот-д'Ивуар вышел из устава Африканского суда в апреле.

Туре подчеркнул, что людям не следует «думать, что контроль над функционированием институтов должен исходить извне».

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