Ла-Пас, , 03:31 — REGNUM Свою кандидатуру на предстоящих в Боливии президентских выборах решила снять исполняющая обязанности президента республики Жанин Аньес. Об этом она заявила в видеообращении к гражданам.

Выборы главы Боливии должны состояться 18 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Жанин Аньес заявила о намерении участвовать в выборах президента Боливии, которые изначально планировалось провести в мае, но их неоднократно переносили в связи с карантином по коронавирусу.

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