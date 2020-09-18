Ла-Пас, 18 сентября 2020, 03:31 — REGNUM Свою кандидатуру на предстоящих в Боливии президентских выборах решила снять исполняющая обязанности президента республики Жанин Аньес. Об этом она заявила в видеообращении к гражданам.
Выборы главы Боливии должны состояться 18 октября.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе Жанин Аньес заявила о намерении участвовать в выборах президента Боливии, которые изначально планировалось провести в мае, но их неоднократно переносили в связи с карантином по коронавирусу.
Читайте ранее в этом сюжете: Временный президент Боливии Жанин Аньес идёт на выборы