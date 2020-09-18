Вашингтон, , 02:34 — REGNUM Обвинение за участие во взломе компьютерных систем с целью кражи информации о космических и спутниковых технологиях предъявлено властями США трем гражданам Ирана, сообщается на сайте американского министерства юстиции.

По версии ведомства, указанные лица с июля 2015 по февраль 2019 взломали большое количество компаний и организаций в США. Осуществлять эту деятельность им поручил Корпус стражей исламской революции Ирана, которую Вашингтон считает террористической организацией.

В минюсте отмечают, что злоумышленники получили доступ к более чем 1800 учетным записям, принадлежащим организациям из аэрокосмического сектора и области спутниковых технологий, а также ряду других институтов. Обвиняемым грозит до 20 лет тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября министерство финансов США включило в свой санкционный список одного гражданина Ливана и 45 иранских граждан.

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