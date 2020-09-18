Лондон, , 01:57 — REGNUM Истребители британских ВВС Typhoon сопроводили два российских противолодочных самолета Ту-142 в небе над Северным морем, сообщается на странице в Twitter королевских военно-воздушных сил.

Это произошло вблизи воздушного пространства Великобритании. Отмечается, что самолеты королевства поднимались в воздух уже в третий раз за последние шесть дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Северного флота России распространила информацию о том, что два Ту-142 провели плановое патрулирование над Северным Ледовитым и Атлантическим океанами.

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