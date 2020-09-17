Москва, , 23:47 — REGNUM Американская сторона предлагала России провести повторный референдум в Крыму, который якобы согласился бы признать Вашингтон. Об этом рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров 17 сентября в интервью RTVI.

Возвращаясь к событиям 2014 г., российский дипломат рассказал, что после референдума в Крыму Джоном Керри, который на тот момент возглавлял Госдеп, подписал заявление об одобрении Россией, США и Евросоюзом обязательств Украины осуществить децентрализацию страны с участием всех её областей.

Под этим же документом поставили подписи тогдашние верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон и украинский министр иностранных дел Андрей Дещица.

Лавров «Потом эту бумагу «забыли» американцы, Евросоюз и уж тем более Украина».

Российский министр поделился воспоминаниями о том, что Керри признался, что понимает, что крымчане хотели вернуться в Россию. Проблема, как преподносил её Керри, в том, что референдум был проведён очень быстро и это, якобы, не вписывалось в стандарты такого рода мероприятий.

По словам Лаврова, американский коллега попросил его поговорить на эту тему с российским президентом Владимиром Путиным — чтобы был организован «ещё один референдум», о котором было бы объявлено заранее. На голосование нужно было пригласить международных наблюдателей.

При этом Керри сказал, отмечает глава МИД РФ, что если всё так пройдёт, то будут «соблюдены приличия».

Лавров «Я сказал, что если они понимают, что это было проявление воли народа, то зачем устраивать такие спектакли?»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нынешний американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что отход Крыма к России — это проигрыш его предшественника — Барака Обамы.

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