Санкт-Петербург, , 20:04 — REGNUM В Ленинградской области вступил в должность переизбранный на второй срок губернатор Александр Дрозденко. Более 83% избирателей региона, принявших участие в трехдневном голосовании, поддержали его кандидатуру. Планами на ближайшую пятилетку новый «старый» губернатор поделился сразу, как только прошел официальную часть. С сегодняшнего дня всё правительство региона отправлено в отставку, в ближайшие время в структуре областной администрации произойдут кардинальные перемены.

Правительство Ленинградской области Дарья Драй © ИА REGNUM

Кадровые изменения

По словам Александра Дрозденко, в скором времени будет утверждена новая структура правительства Ленинградской области. Во власть придут участники программы кадрового резерва губернатора.

«Я сохраню отдельный блок администрации и отдельный блок правительства. Будут изменены функционал заместителей, вице-губернаторов, появится часть новых людей», — пояснил губернатор Ленобласти.

Он уточнил, что последние три года за его командой следили и ставили оценки по балльной системе: отмечались достижения по национальным и региональным проектам, статистические показатели, оценка качества жизни населения.

«Я не могу сказать, что изменения будут глобальные, и наполовину поменяется состав председателей комитетов, но изменения будут, — пообещал Дрозденко. — Задача такая — привлечь новую кровь, новых людей со стороны».

Он отметил, что кандидатуры будут отбираться по принципу их достижений в том направлении, в котором они работают сейчас.

В первую очередь

Основной документ, над принятием в первую очередь которого будут работать правительство и Законодательное собрание Ленобласти — закон о социальных гарантиях. С этим законопроектом как с программой Дрозденко шел на выборы. Он отметил, что перечень гарантий будет составлять не 47 пунктов, как было объявлено до выборов, а чуть больше. Дополнения к ним, указал спикер, предложили сами жители, благодаря чему документ будет более актуальным и полезным. Кроме того, губернатор также пообещал выделять больше средств на инициативы, одобренные жителями.

«Люди должны видеть, что от них многое зависит, в том числе улучшение среды проживания. Если власти хотят построить школу — пришли и пообсуждали, хотят парк — пришли и с жителями выбрали, какую скульптуру поставить в центре, где сделать фонтан, а где дорожки. Власть всех услышит», — подчеркнул губернатор.

Александр Дрозденко подчеркнул, что должны исчезнуть ситуации, когда обсуждения проводятся для галочки, а жители на самом деле против проводимых работ.

«Должно быть здоровое, активное гражданское общество, и тогда у нас всё получится», — подытожил глава региона.

Второй документ в очереди — закон об обороте отходов на территории Ленинградской области. По словам губернатора, его важность он осознал еще во время предвыборной кампании.

«Не только деньги, комфорт и уровень жизни волнуют ленинградцев, но и окружающая среда и экология, — пояснил Дрозденко. — В документе будут заложены и новые штрафы, и QR-коды, и многое другое».

Дрозденко отметил, что все обещания — не строить мусоросжигающие заводы, к 1 июля 2023 года перевести все областные полигоны на рекультивацию — это не просто слова, они будут прописаны в региональном законе.

«Я уже предупредил, что легче не будет. Я предупредил своих заместителей и всю свою команду о том, что жалеть никого не буду, хотя по натуре я человек добрый. Спрос будет жёстким и более ответственным. Не удивляйтесь, если в ближайшее время будут происходить события, в том числе и с силовыми решениями», — подытожил он.

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