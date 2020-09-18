Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, освобождающий от штрафов водителей автомобилей специальных экстренных служб, подготовили депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Согласно поправкам в КоАП, собственник (владелец) транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета освобождается от административной ответственности за совершение административных правонарушений в области дорожного движения в случае их фиксации фото — или видеокамерами при условии обеспечения безопасности движения.

Авторы обратили внимание на случаи, когда государственные органы данную административную ответственность перекладывают на водителей транспортных средств, которые выполняя неотложное служебное задание, были вынуждены нарушать установленные правила дорожного движения. Это касается даже водителей автомобилей скорой помощи, которые для спасения жизни больного нарушали скоростной режим и в дальнейшем были вынуждены оплачивать административные штрафы.

Парламентарии подчеркивают, что их инициатива не касается машин чиновников, министерств и ведомств. Речь идет о машинах пожарных служб, скорой помощи, МЧС.

Законопроект направлен на получение отзыва в правительство РФ.

Отметим, что водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований по соблюдению отдельных правил дорожного движения, в том числе сигналов светофора и скоростного режима, при условии обеспечения безопасности движения.