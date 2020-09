Вашингтон, , 15:46 — REGNUM Первый том воспоминаний 44-го президента США Барака Обамы, занимавшего данный пост с 2009 по 2017 год, появится в продаже 17 ноября. Об этом 17 сентября сообщает портал Axios со ссылкой на издательство Penguin Random House.

По информации журналистов портала, в первом томе насчитывается 768 страниц, и он будет переведен на 25 языков мира. Также указывается, что будет доступна аудиокнига, озвученная самим 44-м американским президентом.

«В книге «Земля обетованная» я попытался объективно рассказать о своей предвыборной избирательной кампании и о своем президентстве», — приводит портал слова Обамы по поводу выхода книги. Также экс-глава государства отметил, что в данной книге имеются его идеи, касательно нынешней ситуации в США.

Кроме того, в аннотации к книге говорится, что в ней повествуется о «невероятном пути» бывшего главы Белого дома, который из «молодого человека, который ищет свое место» стал «лидером свободного мира». При этом сообщается, что в воспоминаниях затрагиваются темы мирового финансового кризиса, взаимоотношений с президентом России Владимиром Путиным и реформы системы медицинского страхования в США.

Напомним, Барак Обама ранее уже выпускал две книги — «Мечты моего отца» (Dreams From My Father, 1995 год) и «Дерзость надежды» (Audacity of Hope, 2006 год) — которые обе стали бестселлерами.