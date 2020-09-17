Москва, , 14:40 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») нашел взаимосвязь между заявлениями представителей власти и грядущими событиями.

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"Я бы сказал так: есть определенные народные приметы, и в случае с Песковым я бы одну из них сформулировал следующим образом: чем больше власть обещает, что чего-то не будет, тем с большей вероятностью это произойдет», — отметил Лысаков в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что возвращения к самоизоляции в России не будет. Оснований для слухов о возобновлении режима самоизоляции в России в настоящее время нет, заверил представитель Кремля.

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