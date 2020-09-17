Пенза, , 14:45 — REGNUM На прошедших губернаторских выборах — с 11 по 13 сентября — победу из пяти кандидатов на пост руководителя региона одержал Иван Белозерцев. Удостоверение, подтверждающее его избрание на должность, сегодня, 17 сентября, вручил председатель избиркома Пензенской области Александр Синюков.

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"Постановлением избирательной комиссии Пензенской области от 15 сентября 2020 года выборы губернатора Пензенской области признаны состоявшимися и действительными. В установленном законом порядке результаты голосования опубликованы. Избранным губернатором Пензенской области по результатам голосования признан Белозерцев Иван Александрович», — сообщил глава избиркома.

Вновь избранный губернатор поблагодарил председателя избиркома и избирателей и добавил, что будет оправдывать доверие людей.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области на выборах губернатора было внесено в список избирателей на момент окончания голосования 1 053 807 человек, из них приняли участие в голосовании 596 687 человек, что составляет 56,62%. Голоса избирателей распределились следующим образом: за Ивана Белозерцева проголосовали 469 686 (78,72%) избирателей, за Александра Васильева (ЛДПР) — 33 240 (5,57%), за Анну Очкину («Справедливая Россия») — 26 501 (4,44%), за Петра Чугая («Партия пенсионеров») — 8857 (1,48%), за Олега Шаляпина (КПРФ) — 50 466 (8,46%).

Инаугурация главы региона назначена на 21 сентября.

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