Пенза, , 14:12 — REGNUM В Пензенской области губернатором на второй срок избран Иван Белозерцев. Инаугурация главы региона назначена на 21 сентября, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Традиционно церемония вступления в должность состоится в областном драматическом театре. Инаугурация пройдет согласно требованиям устава Пензенской области и закона «О губернии». По информации пресс-службы, Белозерцев принесет присягу и ему будет вручен знак губернатора Пензенской области.

ИА REGNUM напоминает, с 11 по 13 сентября в Пензенской области выбирали губернатора. По итогам голосования губернатором региона стал действующий глава Иван Белозерцев. Он набрал 78,72% голосов. В выборах приняли участие 56,68% избирателей. Кандидат от ЛДПР Александр Васильев набрал 5,57% голосов, Анна Очкина от «Справедливой России» — 4,44%, от Партии пенсионеров Петр Чугай — 1,48%, кандидат от КПРФ Олег Шаляпин — 8,45%.

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