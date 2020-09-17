Джакарта, , 14:18 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом, сообщает Sindonews.

Во время телефонного разговора Ретно Марсуди выразила обеспокоенность по поводу ситуации в Йемене.

Глава МИД Индонезии заявила, что в ходе переговоров она призвала все стороны проявить сдержанность и немедленно согласиться на мирное соглашение, инициированное специальным посланником генерального секретаря ООН.

Ранее во время заседания Совета Безопасности ООН Ретно Марсуди заявила, что индонезийская делегация выступила за открытие международного аэропорта Сана для облегчения поставок гуманитарной помощи, необходимой йеменскому народу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии заявила, что государство получит вакцину от COVID-19 для 20% населения.

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