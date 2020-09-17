Москва, , 07:21 — REGNUM За активизацией противостояния с «коммунистическим Китаем» в США стоят те же люди, которые находятся на передовой коронавирусного процесса, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Кургинян обратил внимание, что первые лица США, включая госсекретаря Майка Помпео, взяли на вооружение по отношению к Китаю риторику, которая не употреблялась уже более 30 лет. Риторика это заключается в клеймлении «коммунистического Китая», «коммунистической китайской угрозы». И началось это с момента начала коронавирусного психоза в мире.

«С очень давних времен, со времен, когда министром обороны США был такой господин Рамсфельд, группа при нем разрабатывала сценарий, который назывался «Красный рассвет». По сценарию «Красного рассвета» коммунистический Китай наносит биологический удар, в ответ на это американцы… начинает разворачиваться эта конкуренция», — заявил Кургинян.

Политолог отмечает, что этот сценарий планомерно отрабатывался начиная с конца 90-х — начала 00-х годов в разных вариантах с участием специально созданной организации «Американский век», а также различных неправительственных организаций, а также американских неоконсерваторов в целом.

По словам Кургиняна, люди, стоящие на «передовой» коронавирусной истерии, вроде медика Энтони Фаучи и прочих, являются давними соратниками команды Дональда Рамсфельда. Сам же Рамсфельд, вышедший из фармакологического бизнеса, сегодня в него вернулся.

«Как бы то ни было, до настоящего момента никто не говорил про «омерзительный Китай», «жуткий Китай» и так далее… Естественно, это говорится потому, что Китай набирает обороты, и американцы не знают, как им удержаться в виде державы номер один, не применяя мер по отношению к Китаю…» — продолжил эксперт.