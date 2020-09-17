Москва, 17 сентября 2020, 07:21 — REGNUM За активизацией противостояния с «коммунистическим Китаем» в США стоят те же люди, которые находятся на передовой коронавирусного процесса, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Кургинян обратил внимание, что первые лица США, включая госсекретаря Майка Помпео, взяли на вооружение по отношению к Китаю риторику, которая не употреблялась уже более 30 лет. Риторика это заключается в клеймлении «коммунистического Китая», «коммунистической китайской угрозы». И началось это с момента начала коронавирусного психоза в мире.
Политолог отмечает, что этот сценарий планомерно отрабатывался начиная с конца 90-х — начала 00-х годов в разных вариантах с участием специально созданной организации «Американский век», а также различных неправительственных организаций, а также американских неоконсерваторов в целом.
По словам Кургиняна, люди, стоящие на «передовой» коронавирусной истерии, вроде медика Энтони Фаучи и прочих, являются давними соратниками команды Дональда Рамсфельда. Сам же Рамсфельд, вышедший из фармакологического бизнеса, сегодня в него вернулся.