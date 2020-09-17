Вашингтон, , 06:40 — REGNUM Литва показала себя лидером в обеспечении демократических прав жителей Белоруссии, заявил 16 сентября госсекретарь США Майкл Помпео во время встречи с литовским министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом. Об этом сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

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«Госсекретарь выразил признательность Литве за лидерство в обеспечении независимости и территориальной целостности Белоруссии и демократических прав ее народа», — говорится в сообщении.

Кроме того, Помпео отметил приверженность Литвы Североатлантическому альянсу (НАТО), положительно оценил вклад этой страны в обеспечение безопасности в Афганистане, Ираке и Ормузском проливе и других регионах мира.

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