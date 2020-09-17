Тегеран, , 08:35 — REGNUM Полицейские силы иранской провинции Систан и Белуджистан изъяли 2,453 тонны запрещенных наркотиков в ходе обширной операции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 16 сентября.

Начальник полиции провинции Систан и Белуджистан бригадный генерал Мохаммад Ганбари заявил, что в результате получения информации о возможном провозе крупной партии наркотиков с юго-восточных границ в центральные районы провинции, вопрос был поставлен на повестку дня городской антинаркотической полиции.

Он отметил, что, отслеживая деятельность банды, антинаркотическая полиция вступила в вооруженный конфликт с контрабандистами, в ходе которого силам удалось изъять 2453 килограмма опиума и некоторое количество боеприпасов. По словам Ганбари, контрабандистам удалось бежать в высокогорье района.

Будучи соседом крупнейшего производителя наркотиков в мире, Исламская Республика Иран взвалила на себя тяжелое бремя, являясь одним из основных маршрутов нелегальной транспортировки наркотиков.