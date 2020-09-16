Брюссель, , 21:43 — REGNUM Приглашение посетить Европейский парламент приняла беглый белорусский оппозиционер Светлана Тихановская.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»

Сообщение по этому поводу опубликовал председатель Европарламента Давид Сассоли 16 сентября в Twitter.

По словам евродепутата, он побеседовал с Тихановской о происходящем в Белоруссии, отметив, что белорусская ситуация вызывает у него как у европейского политика, «глубокую озабоченность».

Сассоли «Она приняла мое приглашение в Европарламент».

Европейский депутат добавил, что ЕП «един в поддержке жителей Белоруссии, которые борются за демократию, чтобы свободно определять будущее страны».

Как сообщало ИА REGNUM, в ЕС ранее заявили, что санкции, которые готовятся ввести против ряда представителей власти в Белоруссии, могут коснуться и белорусского президента.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Германии заявил, что Лукашенко «продолжает идти дорогой насилия»