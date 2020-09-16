Милан, Италия, , 20:24 — REGNUM В первые три дня в госпитале у экс-премьера Италии Сильвио Берлускони возникали сомнения, справится ли он с коронавирусом, рассказал политик в интервью Corriere della Sera в среду, 16 сентября.

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Берлускони был госпитализирован 3 сентября, на фоне коронавируса у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Из больницы его выписали 10 сентября.

83-летний политик призвал сограждан непременно прийти 20−21 сентября на избирательные участки и принять участие в общенациональном референдуме (по вопросу о сокращении числа депутатов в парламенте) и губернаторских выборах (пройдут в шести регионах).

Италия переживает важный и сложный этап своей истории, граждане должны сказать свое слово, отметил Берлускони.