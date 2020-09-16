Брюссель, , 16:47 — REGNUM Депутаты Европейского парламента планируют призвать государства Евросоюза и Еврокомиссию радикально изменить отношения с Россией и «усилить ее изоляцию» из-за скандала, раздуваемого вокруг блогера Навального, сообщает 16 сентября официальный сайт Европарламента.

В опубликованных предложениях по тексту резолюции ЕП, которую должны принять 16 или 17 сентября, указано на необходимость переоценки отношений с Россией.

«Напоминаем, что крайне необходимо начать тщательную стратегическую переоценку отношений ЕС с Россией», — указано в тексте предложений.

Правительства стран ЕС, считают депутаты, должны приложить усилия к прекращению реализации проекта «Северный поток — 2», а также немедленно начать международное расследование «инцидента с Навальным» с участием ЕС, ООН, Совета Европы и ОЗХО.

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