Минск, , 15:42 — REGNUM США вместе со своими европейскими «сателлитами» 10 лет готовили нынешние события в Белоруссии. Об этом 16 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече «с политическим активом республики» в Минске.

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"Глава государства заявил, что в течение последних десяти лет они скрупулезно готовились к нынешнему времени «Ч», — говорится в материале корреспондентов агентства БелТА о словах белорусского лидера.

«Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина», — заявил Лукашенко.

Также он отметил, что каждая из стран в данном сценарии играла свою роль: Чехия была ресурсным хабом, Польша вначале стала инкубатором медиаканалов («Белсат», «Нехта» и другие), а потом площадкой для альтернативных органов в изгнании, Литва, как указал Лукашенко, уязвленная темой БелАЭС, стала «тараном» белорусско-европейских отношений, а Украина, несмотря на поддержку со стороны Белоруссии, форпостом политических провокаций.

«Таким образом, мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников. Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций», — также рассказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что события 2020 года в Белоруссии напоминают ему события последнего десятилетия прошлого века, когда он был избран президентом постсоветской республики.